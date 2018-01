Marcos Amaro expõe produção artística em Itu

O empresário Marcos Amaro dá sequência à sua trajetória artística com a vernissage de “Vestígios da Alma”, neste sábado (5), às 19 horas, no Espaço Cultural Galpão IV, em Itu. Marcos é filho do comandante Rolim Amaro, já falecido, e que foi um dos fundadores da empresa área TAM. Aos 30 anos, ele concilia o sucesso empresarial com a carreira de artista e incentivador cultural.

Na mostra em Itu, o artista expõe cerca de vinte obras, entre quadros e ampliações de seus desenhos em carvão, algumas delas inéditas. São impressões pessoais gravadas em traços e pó de carvão no papel, retratando pessoas próximas, lembranças e elementos do cotidiano. Amaro fará a doação de uma obra para o Rotary Club de Itu.

O autor, que estreou com a mostra “Extemporâneo”, acaba de ingressar na Academia Latino-Americana de Arte e, ainda este ano, participa de uma exposição de arte contemporânea na Suiça. Será a primeira vez que um jovem artista brasileiro expõe na Art Fair in Zurich 2015, uma das mais importantes mostras da Europa.

Serviço:

Exposição Vestígios da Alma

Até 19 de setembro

Terça, quarta e quinta das 18 às 21 horas

Sábados das 14 às 17 horas

Espaço Cultural Galpão IV

Prédio da Fábrica São Pedro, Rua Padre Bartolomeu Tadei, n. 9, Itu

Entrada gratuita