‘Mamãe’ hipopótamo será homenageada em Sorocaba

A hipopótamo Yara, que deu à luz um filhote no dia 21 de março deste ano, será homenageada neste domingo (11), Dia das Mães, no Parque Zoológico Municipal Quinzinho de Barros, em Sorocaba. O filhote, que ainda não tem nome, é a décima terceira cria da hipopótamo fêmea que vive há 37 anos no zoo. O parto foi normal.

Yara vai ganhar uma faixa com seu nome e um buquê de crisântemos, uma flor comestível.

“É uma homenagem justa para um exemplo de mãe do reino animal”, disse o chefe da Seção de Biologia e Veterinária, Rodrigo Teixeira. Os visitantes do zoo poderão ainda dar um abraço simbólico no recinto em que vivem a mãe e o filhote – o nome do ainda recém-nascido será escolhido em concurso.

Yara está no zoo de Sorocaba desde 1977, vinda do zoológico do Rio de Janeiro. Ela convive com o macho Yuri, que chegou um ano antes, proveniente do zoo de São Paulo. Os filhos do casal estão espalhados por zoológicos de todo o Brasil.

O zoológico de Sorocaba fica na Vila Hortência e funciona de terça-feira a domingo, das 9 às 17 horas.