Mais uma onça parda é capturada no interior paulista

Um exemplar jovem de onça parda foi capturado por trabalhadores rurais na noite de segunda-feira (28), em Lucianópolis, região de Bauru, noroeste do Estado. O felino estava atrás de um ônibus usado no transporte de trabalhadores em lavouras de cana e aparentava desorientação.

Depois de ser recolhido num engradado de frangos, ele foi levado para a base da Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros de Bauru transferiu o animal para uma gaiola apropriada e, na manhã desta terça-feira (29), o encaminhou para o Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Silvestres da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Botucatu. A administração do centro informou que o felino passará por exames nos quais será avaliado se tem condições de ser reinserido na natureza.

Desde o início deste ano, pelo menos vinte onças pardas jovens ou filhotes foram capturadas no interior do Estado, ou por estarem feridas, ou por terem invadido áreas urbanas. Apenas um centro de conservação da natureza de Assis recebeu seis exemplares, dois deles com ferimentos causados por queimadas em canaviais. Com a redução das matas, habitat natural da espécie, as onças encontraram nas plantações de cana-de-açúcar um ambiente favorável à reprodução.

O aumento na população de onças pardas nos canaviais levou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) a firmar acordo com a União da Indústria Canavieira (Unica), que representa grande parte das usinas do Estado, para adotar medidas de proteção aos felinos.