MACS mostra acervo em formação em Sorocaba

Tendo o tempo como temática, o Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba (MACS) abre neste sábado (30) a mostra “Um acervo em formação” para exibir ao público o que tem de melhor. Foram escolhidas 60 peças das 178 obras de arte que compõem o acervo do museu, entre elas esculturas, fotos, telas e um vídeo instalação inédito da artista Claudia Bakker.

Com curadoria mista da presidente do museu, Cristina Delanhesi, e do museólogo Fabio Magalhães, a mostra oferecerá ao público a oportunidade de conhecer peças icônicas do mundo das artes contemporâneas. Estarão expostos trabalhos de Nelson Leirner, Alex Flemming, Marco Giannotti, e do designer Rodrigo Almeida, além de outros 40 artistas.

A mostra consolida também a ocupação do espaço definitivo do museu, numa oficina restaurada da antiga Estrada de Ferro Sorocabana (EFS), ao lado da estação ferroviária de 1875. A mostra, que será aberta pelo presidente do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), Ângelo Oswaldo, segue até o dia 20 de dezembro, com entrada grátis.

A exposição pode ser visitada às terças-feiras, das 10 às 21h; às quartas, quintas e sextas-feiras, das 10 às 17h, e aos finais de semana e feriados, das 10 às 15 h. Visitas monitoradas podem ser agendadas pelo e-mail: macs@macs.org.br ou fone (15) 3233.1692.