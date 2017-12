Jaú busca patrocínio para restauração da Matriz

A população de Jaú corre contra o relógio para concluir a restauração da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Patrocínio, seu mais importante patrimônio arquitetônico. O prédio atual, inaugurado em 1901, já foi objeto de estudos e documentários em razão de sua importância cultural e histórica. A cidade formou-se em torno da igreja. O prazo fixado pelo Ministério da Cultura para a captação de recursos por meio da Lei Rouanet se estende até 31 de dezembro deste ano.

O restauro começou em 2010 e os serviços mais urgentes, como a troca do telhado, descupinização e impermeabilização das paredes, já foram realizados. As obras se concentram na parte externa – será retirado e substituído o revestimento – e ainda será feito o restauro interno. Em razão das infiltrações, as pinturas do interior se deterioraram – há remanescentes da obra do pintor italiano Carlo de Servi, cujas telas integram o acervo da Pinacoteca do Estado. Integrantes da Associação para o Desenvolvimento Cultural de Jau realizam campanhas e buscam empresas interessadas em investir na preservação desse patrimônio parte do que pagariam de impostos.

A igreja está entre dezenas de edifícios da cidade que trazem marcas do período áureo do café. O prédio em estilo neogótico alemão, é ornado com vitrais coloridos, telhas trazidas da França, piso hidráulico e obras de arte em madeira e mármore. Destacam-se em seu interior o carrilhão com cinco sinos de bronze e o órgão importado da Alemanha.

A construção foi projetada pelo engenheiro belga João Lourenço Madein, também autor da planta do edifício do Atheneu Jahuense, mais tarde transformado no Colégio São Norberto, outra raridade arquitetônica local. Na praça em frente à matriz está o monumento a João Ribeiro de Barros, o primeiro aviador das Américas a fazer a travessia do Atlântico a bordo do hidroavião Jahu.