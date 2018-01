Itu inaugura árvore de Natal com 84 metros

Será inaugurada sábado (16) a árvore de Natal gigante que já virou atração turística em Itu. Quando as 7,5 mil lâmpadas forem acesas, às 20h30, o enfeite poderá ser visto de até vinte quilômetros de distância. Instalada no estacionamento do Plaza Shopping Itu, a árvore tem altura equivalente à de um prédio com 28 andares.

Além das lâmpadas, distribuídas em 12 quilômetros de cabos, a iluminação é garantida por 800 metros de mangueira de LED, tudo sustentado por uma base de 128 metros e 350 toneladas de aço e concreto. Os ituanos dizem que é a maior árvore de Natal do mundo montada em shopping.

Itu ficou conhecida como a “Cidade dos Exageros” por conta de um mote criado pelo humorista Francisco Flaviano de Almeida, o Simplício, no final da década de 1960. Em seu programa na TV ele dizia que “em Itu tudo é grande”. A cidade tem também uma Praça dos Exageros, com objetos de tamanho descomunal.