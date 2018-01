Iperó vai restaurar antiga oficina da EFS

A antiga oficina de soldagem de trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana (EFS), construída em 1938 e hoje em ruínas, será recuperada para se transformar em espaço de cultura e lazer, em Iperó.

Após negociação com a prefeitura, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transpores (DNIT) e a concessionária America Latina Logística (ALL) concordaram em ceder o imóvel, segundo divulgou a prefeitura.

A empresa vai repassar R$ 1,7 milhão ao município para a recomposição do prédio, do qual restou apenas a estrutura – durante anos de abandono, até o telhado foi arrancado. A prefeitura comprometeu-se a elaborar o projeto de restauro.

Outras instalações, como o prédio da estação ferroviária, já foram transferidas à gestão do município. A retirada de mais de 200 vagões sucateados de um “cemitério de trens” que havia no local, tornou possível a transformação do antigo conjunto ferroviário num espaço multi-uso para projetos de cultura, lazer e recreação.

O prédio a ser restaurado funcionou inicialmente como depósito de locomotivas, até ser transformado em oficina soldagem de trilhos. Ali foram produzidos trilhos usados pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) em linhas de trens e metrô da capital.