Ilha do Cardoso está quase dividida pela erosão em Cananeia

As ressacas causadas pelo vento e a ação das marés estão acelerando o processo de divisão da Ilha do Cardoso, em Cananeia, com o assoreamento do canal do Ararapira, na divisa de São Paulo com o Paraná. A ponta da ilha vai se separar da estrutura atual e se conectar ao Parque Nacional do Superagui, no Estado vizinho.

A aceleração do processo foi observada neste fim de semana, quando a ressaca danificou casas e desabrigou 50 pessoas na Vila Rápida e na Enseada da Baleia. Ondas altas e fortes invadiram as áreas costeiras do Parque Estadual da Ilha do Cardoso, arrastando grande quantidade de areia.

O canal de erosão, que tinha ao menos dez metros de largura, estava com apenas dois metros em vários pontos, segundo inspeção feita pela prefeitura.

De acordo com o Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná, a ponta da ilha, com uma extensão de seis quilômetros, deve se desprender em consequência da erosão do Canal do Ararapira. O rio separa o parque estadual paulista do parque nacional, em território paranaense.

O canal está corroendo essa parte da ilha e logo as águas da parte interna do oceano vão se juntar com a parte externa. Já o leito natural do rio, na divisa entre os dois Estados, está se afunilando. A largura era de quase 100 metros em 1980, passou a cerca de 20 metros há dois anos e, agora, está quase assoreado.

As mudanças na geografia litorânea da região, causadas pelo aumento da maré e pela intervenção do homem, são históricas. A abertura do Valo Grande, em Iguape, há mais de um século, praticamente desviou o curso do rio Ribeira de Iguape. O Mar Pequeno, em Ilha Comprida, ficou completamente assoreado.

A foz original do Ribeira quase desapareceu e os bancos de areias encompridaram a ponta da Praia da Jureia, em Iguape. Ao mesmo tempo, a mudança no curso da água fez desaparecer completamente a Praia do Leste, também nesse município.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.