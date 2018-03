Iguape retoma processo para restaurar Correio Velho

A restauração do Correio Velho, prédio imponente construído em 1839, símbolo da riqueza paulista na época e um sonho dos iguapenses de hoje, pode tornar-se realidade ainda este ano. Depois de visitar a cidade e se reunir com autoridades locais no final de maio, a superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Ana Beatriz Ayrosa Galvão, determinou a abertura de um novo processo de licitação para a obra. Os recursos para o restauro – cerca de R$ 2 milhões – virão do Plano de Ação das Cidades Históricas (PAC Cidades Históricas) do governo federal.

O convênio assinado em 2012 apresentou incongruências e teve de ser refeito. Após o restauro, o prédio vai abrigar um centro cultural e de preservação do patrimônio. O edifício, com paredes externas de pedra e um conjunto de janelas e sacadas, passou por reforma em 1893, ao ser adquirido pelo coronel Agostinho José Moreira Rollo. Pertenceu depois ao comendador João Mâncio da Silva Franco e, a partir de 1926, passou a abrigar a agência dos Correios e Telégrafos até 1951. O telhado de duas águas desabou e foi removido. Segundo a tradição oral, o prédio abrigou as tropas do General Osório e de Duque de Caxias em viagens ao sul do País, durante a Guerra do Paraguai.