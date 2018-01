Filme resgata história do trem que incentivou a República

A inauguração da Estrada de Ferro Ytuana, em 1873, bancada pelos barões do café, contribuiu para o desenvolvimento econômico da então Província de São Paulo e, também, para a proclamação da República. A chegada dos trens a Itu coincidiu com a famosa Convenção Republicana que resultaria, anos depois, no fim do império com a instalação do novo regime.

Esse momento relevante da história paulista é resgatado no documentário ‘Trem Republicano 1873’, dirigido por José Antônio Barros Freire, e que começa a ser exibido em circuito institucional – museus, casas de cultura e TVs educativas. A ferrovia ligava a região de Itu aos trilhos da São Paulo Railway, permitindo o escoamento mais rápido do café, grande riqueza paulista na época, ao porto de Santos.

Baseado em pesquisas feitas principalmente no Museu Republicano de Itu e no Museu Imperial de Petrópolis (RJ), o documentário mostra que os trens contribuíram para espalhar os ideais republicanos, já que facilitaram a distribuição dos jornais impressos na capital – entre eles A Província de São Paulo, atual O Estado de S. Paulo – pelo interior, com críticas ao Império e à escravatura.

Com roteiro de Pola Galé e edição de Daniel Parra, o documentário foi aprovado pelo Ministério da Cultura (Minc) e realizado com recursos da Lei Rouanet de incentivo à cultura. O vídeo está disponível na internet.