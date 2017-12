Filhotes de maritaca recebem cuidados em Jundiaí

Quatro filhotes de maritaca, ave da família dos psitacídeos, estão sob os cuidados da ONG Mata Ciliar, em Jundiaí, após serem resgatados do telhado de uma casa. O dono do imóvel, em Várzea Paulista, pediu que os filhotes fossem retirados ainda implumes, na quarta-feira (22), porque estavam expostos ao ataque de gatos. Agentes da Guarda Ambiental local removeram as avezinhas.

A ONG vai cuidar dos filhotes até que aprendam a voar e possam ser soltos na natureza. As maritacas, também conhecidas como bico-torto ou baitaca, são menores que os papagaios e se alimentam de frutas e coquinhos. De acordo com a Polícia Ambiental, essas aves são muito comuns e têm facilidade para se adaptar aos ambientes urbanos.

Como são animais silvestres, a caça e o abate são proibidos e constituem crimes previstos na legislação ambiental. Se forem encontrados ninhos na área urbana, estando em lugar seguro é preferível deixar que os filhotes cresçam e voem naturalmente. Se estiver em local de risco, a Polícia Ambiental deve ser acionada para fazer a retirada com segurança.