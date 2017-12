Festival reúne sons, sabores e cores paulistas em Atibaia

A partir desta quarta-feira (7) e até o dia 11, o melhor da cultura e da culinária paulista estará à disposição do público local e dos visitantes em Atibaia, a 66 km de São Paulo. A oitava edição do Revelando São Paulo, com o tema Entre Serras e Águas, vai apresentar grupos de violeiros, congadas e moçambiques, batuques, folias de reis, império do Divino, fandangos e outras tradicionais manifestações da cultura do interior.

Além dos grupos paulistas, serão apresentadas danças e manifestações culturais de diversos países do mundo que têm representações no Estado.

Os visitantes poderão ainda saborear delícias tradicionais das culinárias caipira, caiçara e tropeira, como virados, afogados, galinhadas, feijão tropeiro, peixes e moquecas, bolinhos típicos, pamonhas, broas, doces e bolos.

A cidade anfitriã vai preparar seu tradicional virado de ervilha com banana, enquanto Mairiporã traz o lanche ‘buraco-quente’ com coração de banana, e Itapirapuã Paulista comparece com a ‘vaca-atolada’ – pedaços de carne com mandioca. Entre os petiscos, destaque para o bolinho caipira de Barra do Turvo. Doces de abóbora, licores e cachaças serão as atrações de Socorro.

Artesãos de várias regiões do interior estarão produzindo peças em barro, madeira, ferro, palha e pano bordado. Mais de cem municípios participam do festival.

O evento, da Secretaria da Cultura do Estado, tem entrada gratuita e funcionará das 10 às 21 horas no Parque Edmundo Zanoni, à Av. Horário Neto, 1030.