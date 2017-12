Festivais de cinema da capital rumam para o interior

Cinco dos mais importantes festivais de cinema sediados em São Paulo rumam para o interior e litoral paulista para uma série de mostras itinerantes organizadas em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura e a Sabesp. Entre setembro deste ano e março de 2014, nove cidades receberão seleções de filmes apresentados na Capital no É Tudo Verdade, Festival Internacional de Curtas-Metragens, Festival de Cinema Latino-Americano, Mostra Internacional de Cinema e Festival MixBrasil de Cultura da Diversidade.

A série de cinema itinerante é uma contrapartida ao patrocínio concedido pelo governo do Estado de São Paulo aos festivais, com investimento da Sabesp via Lei Rouanet, e apoio da Imprensa Oficial. Com isso, o Estado apoiará a realização dos cinco eventos com cerca de R$ 2 milhões este ano. Os eventos também são apoiados pelo Sesc-SP.

As mostras já estão confirmadas em Santos, São Carlos, Sorocaba, Votorantim e Campos do Jordão e são uma oportunidade de oferecer filmes de qualidade à população de fora da Capital, segundo o secretário de Estado da Cultura Marcelo Mattos Araujo. As datas e as cidades foram selecionadas com base nas especificidades de cada festival.

A mostra começa no próximo dia 4 em São Carlos com uma seleção de 21 filmes do Festival de Cinema Latino-Americano, representando seis países da região. Na cidade, haverá exibições também nos dias 18 e 15. “São Carlos sedia um moderno curso superior de imagem e som e nos pareceu o lugar ideal para tal iniciativa”, afirma Francisco César Filho, um dos diretores do Festival.

A programação segue com o Festival Internacional de Curtas Metragens em Sorocaba e Votorantim (12 a 15/9), com direito a uma “CineCicletada” – um passeio ciclístico que termina com exibição ao ar livre. Entre 13 e 15 de setembro, é a vez de Santos receber uma seleção de filmes do É Tudo Verdade, mais importante festival dedicado aos documentários da América do Sul, na Pinacoteca Benedito Calixto. Santos também receberá a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em novembro, logo após a realização na Capital, em outubro.

O Festival MixBrasil de Cultura da Diversidade completa o calendário visitando Campos do Jordão e mais quatro cidades a definir, entre novembro deste ano e março de 2014. A mostra em Campos acontece nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro.

A programação completa poderá ser conferida no site da Secretaria de Estado da Cultura (www.cultura.sp.gov.br).