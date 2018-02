Festa tem tainha e corrida de canoas em Iguape

Uma ‘corrida’ de canoas no Mar Pequeno, um torneio de tarrafeiros embarcados, dança de fandango e o peixe preparado das mais variadas formas são atrações da 19ª Festa da Tainha, que tem início nesta quinta-feira (11) e segue até domingo, em Iguape. A festa, que também terá shows e atividades culturais, será no bairro de Icapara, que tem o marco da fundação da cidade, datado do século 16. A organização é da prefeitura e a entrada é gratuita.

A pesca da tainha é uma das principais atividades econômicas da região. O peixe, que vive em cardumes nas águas litorâneas, é muito apreciado por consumidores de todo o Estado. A expectativa dos organizadores é de que, durante o evento, sejam servidas duas toneladas do pescado preparado do modo tradicional: recheado e assado.

A estrutura para os festejos já foi montada na praça central do bairro. Icapara é considerado um dos cartões postais de Iguape, por sua paisagem com remanescentes de Mata Atlântica, manguezais e canais do Mar Pequeno repletos de aves aquáticas.