Festa das Nações tem culinária de 10 países em São Roque

Os pratos marcantes da gastronomia brasileira e de outros nove países estarão à disposição do público durante a 4a. Festa das Nações, que tem início nesta sexta-feira (30) e segue até domingo, em São Roque. O evento, no Recanto da Cascata, bairro Junqueira, próximo do centro, tem entrada gratuita.

Os organizadores selecionaram equipes habilitadas para preparar comidas representativas de países como Angola, Alemanha, Itália, Portugal, China, Rússia, Estados Unidos e Emirados Árabes, que serão oferecidas aos visitantes a preços convidativos. Um estande representando a Organização das Nações Unidas (ONU) vai preparar pratos doces característicos desses países.

A renda da venda dos produtos será revertida para dez entidades assistenciais que participam do evento. O público será ainda brindado com apresentações artísticas, musicais, danças rítmicas e espetáculos típicos dos países representados na festa. Nesta sexta e no sábado, o recinto fica aberto das 18 às 22 horas e, no domingo, das 10 às 22 horas.