Fatec desenvolve sistema de inteligência para GCM de Tatuí

Um sistema informatizado de registro de ocorrências e controle operacional da tropa está ajudando a Guarda Civil Municipal (GCM) de Tatuí a identificar os pontos críticos e trabalhar com inteligência na prevenção de crimes e ações contra o patrimônio na cidade de 115,5 mil habitantes.

O serviço, desenvolvido por dois alunos do curso de Gestão da Tecnologia da Informação da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec), opera desde o último dia 9 e já ajuda na tomada de decisões para garantir a segurança urbana, segundo o inspetor da GCM, Fabio Luciano Leme. O sistema já permitiu que fosse abolido o registro manual de ocorrências, por exemplo. “Temos agora um registro mais preciso e seguro das nossas ações”, afirmou.

Os estudantes Mario Fernando de Oliveira e Renato Fernando Antunes de Almeida, orientados pelo professor José Márcio Mathias, trabalharam um ano e meio no projeto. Desenvolvido com tecnologia responsiva, que funciona via browser em computadores e dispositivos móveis, o software está programado para fazer o gerenciamento da escala de horário da tropa, organização do armamento, controle de viaturas e materiais de almoxarifado, além de elaborar boletins de ocorrência e gerar relatórios com dados estatísticos em tempo real.

Mathias contou que a proposta surgir para atender a uma necessidade da própria GCM. “Os alunos participaram de reuniões e visitas técnicas à Guarda Municipal para criar uma solução focada no ganho de tempo com a otimização dos processos internos.” Os procedimentos anteriores, que eram registrados em bancos de dados diversos, foram integrados e agora podem ser compartilhados por todos os setores da corporação.

O processo está sendo completado com a instalação de tablets nas viaturas para que os guardas possam ter acesso em tempo real a registros anteriores e fichas de pessoas abordadas em operações. De acordo com Mathias, o modelo adotado pela GCM pode servir como referência para desenvolver novas soluções, tanto para o poder público quanto para a iniciativa privada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.