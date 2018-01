Família reúne três bispos e 15 padres em Pereiras

Três bispos e quinze sacerdotes concelebram missa de ação de graças durante o IV Encontro Nacional da Família Tomazella, neste sábado (9), em Pereiras, a 167 km de São Paulo. A maioria dos religiosos leva o sobrenome Tomazella ou tem outras ligações de parentesco.

Um bispo e sete padres da família serão homenageados durante o evento, entre eles dom José Luis Bertanha, bispo de Registro, pelos 15 anos de ordenação episcopal. Frei Fulgêncio Thomazella terá homenagens pelos 70 anos de vida consagrada franciscana. Os frades Agostinho Thomazella e Ivo Thomazella celebram, respectivamente, 65 e 60 anos de ordenação sacerdotal.

Também serão lembrados os padres Antonio Taliani e Rudnei Carlos Tomazella, pelos 20 anos, e os sacerdotes Márcio Fernandes e Renato Luiz Andreatto, pelos 15 anos de sacerdócio. Além dos homenageados, participam da celebração na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição os bispos dom Antonio Giuntini, emérito de Marília, e dom José Alves dos Santos, de Paranaguá (PR).

Concelebram ainda os padres Alberico Pinheiro, Antonio Maurício Brandolize, Jacob Jovino Tomazella, Luis Claudemir Botteon, Rogério Cancian, Wilson Denadai, Reinaldo Demarchi, o frei Airton Carlos Gricoleto e o diácono Daniel Tomazela. Após a missa, haverá almoço à moda italiana no Recinto Prefeito Geraldo Tomazela.

De acordo com o livro “Memórias da Família Tomazella”, de Geraldo Tomazela Filho (Flamage Editora, 2007), a família tem origem na região do Vêneto, norte da Itália, de onde migrou para o Brasil a partir de 1882. Os Tomazelas fixaram-se principalmente no interior de São Paulo, mas há registro de desembarques também no Rio de Janeiro. Atualmente, são cerca de dez mil descendentes em todo o Brasil.