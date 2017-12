Exposição leva história e obra de Brecheret a escolas do interior

A vida e a obra do escultor Victor Brecheret, conhecido pela escultura do Monumento às Bandeiras, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, serão levadas a escolas públicas de vinte cidades do interior e da Grande São Paulo. A exposição “Brecheret – 700 olhares”, iniciativa da Secretaria da Educação do Estado em parceria com a Fundação Escultor Victor Brecheret, será lançada nesta sexta-feira (14), em São Roque, seguindo depois para as outras cidades.

A mostra apresentará a maquete do monumento paulistano em gesso envernizado, além de réplicas de gesso e bronze de outras obras, desenhos e textos sobre o artista. Algumas réplicas poderão ser tocadas por pessoas com visão reduzida. Foram escolhidas cidades que não possuem museus e, entre as escolas, aquelas que ficam abertas no fim de semana, propiciando o acesso gratuito da comunidade à mostra. Cerca de 20 mil pessoas devem passar pelas exposições – muitas ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a arte de Brecheret.

A exposição, cujo nome faz referência à quantidade de obras do artista, lembra também os 120 anos de nascimento do escultor, falecido em 1955 na cidade de São Paulo. Os professores receberam material educativo sobre Brecheret para repassar aos alunos. A expectativa é de que eles produzam desenhos e trabalhos inspirados no artista. A mostra tem o aval da filha do escultor, Sandra Brecheret Pellegrini.

PROGRAMAÇÃO – Em São Roque, a mostra vai de 14 a 17 de março, na Escola Estadual Professor Germano Negrini; em Ibiúna, de 21 a 24 na EE Maria Angerami Scalamandré; Vargem Grande Paulista, de 28 a 31 na EE Jardim São Lucas; Jales, de 4 a 7 de abril, na EE Dom Arthur Horsthuis; Santa Fé do Sul, 11 a 14 de abril, EE Professor Itael de Mattos; Populina, 25 a 28 de abril, EE Lesbino de Souza Alkimin.

Em General Salgado, de 9 a 12 de maio, na Escola Estadual Tonico Barão; Fernandópolis, 16 a 19 de maio, EE Afonso Cáfaro; Sertãozinho, 30 de maio a 2 de Junho, na Diretoria Regional de Ensino; Pitangueiras, 6 a 9 de junho, EE Orminda Guimarães; Taboão da Serra, 15 a 18 de agosto, EE Professora Maria Apparecida Nigro Grava; Embu, 22 a 25 de agosto, EE Jardim da Luz; Jumirim, 29 de agosto a 1 de setembro, EE Professor Jefferson Soares de Souza; Salto, 5 a 8 de setembro, EE Paula Santos.

Cabreúva recebe a mostra de 12 a 15 de setembro, na EE Lucídio Mota Navarro; Tietê, 19 a 22 de setembro, EE Plínio Rodrigues de Moraes; Iperó, 26 a 29 de setembro, EE Dr. Gaspar Ricardo Junior; Itu, 3 a 6 de outubro, Diretoria de Ensino; Poá, 24 a 27 de outubro, EE Padre Eustáquio; Itaquaquecetuba, 31 de outubro a 3 de novembro, EE Parque Piratininga III, e 7 a 10 de novembro, Diretoria de Ensino.