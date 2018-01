Estradas paulistas terão 220 novos radares ‘inteligentes’

A Secretaria de Logística e Transportes vai contratar a instalação de 220 radares fixos com tecnologia para leitura das placas de veículos nas rodovias paulistas. Os equipamentos, do tipo OCR (Reconhecimento Ótico de Caracteres), são conhecidos como radares ‘inteligentes’ e estarão interligados às viaturas e centros operacionais das rodovias.

Além dos radares, a Secretaria vai adquirir 1,2 mil tablets para uso do policiamento rodoviário. De acordo com o secretário Duarte Nogueira, além de fiscalizar infrações de trânsito, o sistema vai permitir a abordagem de veículos suspeitos em tempo real, aumentando a segurança nas estradas.

A licitação será publicada no Diário Oficial do Estado no próximo dia 19. A escolha da empresa vencedora deve se estender até março de 2016. Os equipamentos serão instalados em pontos estratégicos já mapeados. Dos novos equipamentos, 42 vão substituir radares que já estavam nas rodovias e foram retirados em abril deste ano, quando venceu o contrato assinado em 2010 com a operadora.

Segundo Nogueira, na ocasião o governo optou por melhorar o modelo de operação dos equipamentos, fazendo a interface dos radares com a internet. De acordo com o secretário, a malha paulista tem atualmente 641 radares em operação, sendo 364 fixos para controle de velocidade, 68 estáticos (sobre tripés) e 109 lombadas eletrônicas, além de 100 radares móveis usados nas viaturas – destes, 61 com tecnologia OCR. Há também 1.112 câmeras de monitoramento nas estradas.