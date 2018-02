Estação do bondinho é restaurada em Campos do Jordão

Desde o dia 1º, os turistas que visitam Campos do Jordão já podem tomar o famoso bondinho elétrico a partir da Parada Toriba, próxima do ponto ferroviário mais alto do país, a 1.743 m de altitude. Os donos do hotel Toriba, que fica ao lado, custearam a restauração da parada do bonde, inaugurada em 1943 e que estava desativada desde a década de 1970.

O passeio de bondinho ocorre todas as segundas-feiras, com partida às 16 horas, da estação Emílio Ribas, no centro. A chegada à estação Toriba ocorre meia hora depois. Às 18 h, o bondinho inicia o caminho de volta. A Estrada de Ferro Campos do Jordão, administrada pela Secretaria de Estado de Transportes Metropolitanos, concebida para o transporte de doentes aos sanatórios de Campos do Jordão, foi inaugurada em 1914.

O bondinho era o principal meio de acesso ao hotel que, aos 70 anos, tornou-se um símbolo da cidade por sua arquitetura alpina. O prédio mantém as características originais e acaba de restaurar os afrescos do pintor italiano Fúlvio Pennacchi.