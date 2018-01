Escultura de Gilberto Salvador é nova atração cultural de Itu

Conhecida como a “cidade dos exageros”, Itu ganha nesta quarta-feira (23) mais uma grande atração. Será inaugurada nos jardins do Galpão IV da Fábrica São Pedro uma escultura de instalação permanente do artista plástico Gilberto Salvador.

A obra de arte, denominada Bilu Bilu, tem cinco metros de altura no seu lado maior e foi confeccionada em fibra de vidro e alumínio. A escultura foi adquirira pela Fundação Marcos Amaro (FMA), de fomento à arte.

Salvador é um artista premiado e bastante conhecido no cenário das artes, possuindo várias esculturas instaladas em espaços públicos em São Paulo.

Ele participou de várias edições da Bienal Internacional de São Paulo e fez concorridas mostras individuais em espaços como o Museu de Arte de São Paulo (Masp).

Este ano, Salvador comemorou os 70 anos com uma mostra especial em seu ateliê, na capital, com obras inspiradas no café, sua bebida preferida. A Fábrica São Pedro fica na rua Padre Bartolomeu, no. 9, em Itu.

