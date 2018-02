Encenação da Paixão de Cristo faz 20 anos em Salto

O espetáculo ‘Paixão de Cristo’, que revive o calvário e a morte de Jesus, vai reunir um elenco de 350 pessoas, entre atores, diretores e figurantes, em apresentações com duas horas de duração, neste sábado (12) e domingo (13), em Salto. Será a 20ª edição anual consecutiva da encenação, considerada uma das mais grandiosas do Estado.

Este ano, o espetáculo traz novidades, como o cenário móvel, iluminação cênica e a participação de coral e orquestra para o acompanhamento musical das cenas. Os diretores prepararam inovações, como o retorno dos três reis magos, a matança das crianças por Herodes, e uma surpresa durante a cena da ressurreição de Cristo.

A montagem, dirigida por Renato Bispo, Marco Steffano e Chicó Ferreira, terá 23 cenas baseadas no Evangelho cristão. A abertura mostra a criação do mundo, seguindo depois para episódios da vida de Jesus. O espetáculo acompanha o julgamento, o calvário e a crucificação de Cristo, terminando com a ressurreição.

Grupos tradicionais de teatro, dança e bandas da região participam do evento que, nos dois dias, começa às 20h30, na Praça Archimedes Lamoglia, no centro. O público ocupará os assentos da praça e uma arquibancada com 1,2 mil lugares. A encenação acontece em três palcos e será mostrada também em telões. A entrada é gratuita.