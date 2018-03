Empresa vai reconstruir capela de Ramos de Azevedo

A empresa Fibria, do grupo Votorantim, vai reconstruir a Capela de Nossa Senhora da Conceição, do bairro rural de Inhayba, em Sorocaba, destruída por um incêndio em setembro de 2012. A pequena igreja é considerada de relevante valor histórico. É um das poucas edificações religiosas a levar a assinatura do arquiteto Ramos de Azevedo, autor de obras como o Teatro Municipal de São Paulo e a Pinacoteca do Estado. A capela foi visitada, no início da década de 1930, por Alberto Santos Dumont, o Pai da Aviação.

O imóvel estava em processo de tombamento municipal quanto foi atingido pelas chamas que consumiam um eucaliptal. O fogo destruiu quase todo o prédio – apenas as paredes se mantiveram em pé. Em 2011, o Ministério Público Estadual havia reconhecido o valor histórico da capela e determinado sua preservação. O projeto de restauro foi protocolado em maio na Secretaria de Cultura de Sorocaba e aguarda aprovação pelo Conselho do Patrimônio Histórico. O grupo pretende fazer parceria com a Associação Comunitária de Inhayba e capacitar membros da própria comunidade para trabalhar no restauro.