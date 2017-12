Concerto lança Festival de Inverno em Campos do Jordão

Com apresentação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), será anunciada na segunda-feira (20) a programação oficial do 44º Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, um dos mais importantes eventos turístico-culturais do Estado. Pela primeira vez, o lançamento do festival, às 19 h, no sofisticado Auditório Claudio Santoro, será de acesso gratuito para moradores locais, prioritariamente os envolvidos com o turismo receptivo. O recinto tem 800 lugares.

A programação do festival, que ocorre de 29 de junho a 28 de julho, será anunciada pelo secretário estadual da Cultura, Marcelo Araujo, e pelo prefeito Fred Guidoni (PSDB). Sob a regência de Roberto Tibiriçá, os músicos vão executar sinfonias de Beethoven, Villa-Lobos, Schubert, Mozart e Mendelssohn.

PINHÃO – A chegada antecipada do frio, que na cidade já causou as primeiras geadas e baixou a temperatura a dois graus negativos, fez crescer o turismo. O índice de ocupação dos hotéis beira os 80%, segundo a prefeitura. Nesta sexta-feira (19), com a coroação da rainha, Campos abre a 52ª edição da Festa do Pinhão, um dos eventos mais tradicionais da cidade.

Até domingo, uma extensa programação gratuita terá lugar no Mercado Municipal, com shows, exposições, oficinas de arte e concursos. Um dos destaques é o concurso de pratos típicos que levam na receita o pinhão – semente comestível araucária, espécie de pinheiro típico da região.