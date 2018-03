Começa obra de ponte estaiada no rio Tietê em Salto

Tem início na segunda-feira (24) a construção de uma ponte estaiada – a primeira da região – sobre o rio Tietê, na estância turística de Salto. Inspirada na ponte sobre o rio Pinheiros, no bairro do Brooklin, um dos cartões-postais de São Paulo, a obra no interior terá 225 metros de extensão por 15,5 m de largura.

Um dos destaques será uma torre com 40 m de altura, no topo da qual haverá um mirante com 110 m2, permitindo uma vista panorâmica de toda a cidade. Um elevador também panorâmico dará acesso ao mirante. A construção da ponte estaiada tem início no ano em que a histórica ponte pênsil da cidade, também sobre o rio Tietê, completa 100 anos.

A prefeitura já vê a nova ponte como mais uma atração turística de Salto. A obra, resultado de convênio entre o governo estadual e a prefeitura, está orçada em R$ 21,5 milhões. O consórcio J. Z. Tardelli venceu licitação para construir a ponte, num prazo de 24 meses. Durante as obras, o trânsito será alterado nas imediações. Os locais vão receber sinalização.