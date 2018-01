Começa consulta para aglomerações de Jundiaí e Piracicaba

A partir de segunda-feira (11) estará aberta a consulta pública sobre o potencial de desenvolvimento, oportunidades e obstáculos ao crescimento das Aglomerações Urbanas (AU) de Jundiaí e Piracicaba. A iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano.

O objetivo é compartilhar com as populações propostas para o desenvolvimento dessas regiões, identificando as potencialidades e fatores que dificultam o crescimento, conforme o secretário de Edmur Mesquita. As aglomerações urbanas incluem cidades em processo de conurbação que ainda não comportam uma região metropolitana.

Estarão disponíveis para consulta os estudos realizados em junho de 2013 pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa), em parceria com a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, sobre cada aglomeração. Foram levantadas informações sobre as atividades econômicas presentes nas duas regiões e elaborados pré-diagnósticos agora disponibilizados ao público.

Os estudos identificaram alguns dos principais fatores que influenciaram o processo de desenvolvimento das Aglomerações Urbanas de Jundiaí e Piracicaba, a partir das dinâmicas sociais, econômicas e ambientais, relatam os pesquisadores da Fundação.

A metodologia envolveu ainda consultas a livros e documentos analíticos. As análises iniciais foram apresentadas em oficinas realizadas em Jundiaí e Piracicaba, e agora o processo tem continuidade com a consulta pública.

Todas as pessoas interessadas no tema, identificadas ou anônimas, terão o direito e a oportunidade de participar da consulta on-line com contribuições que complementem os dados já levantados sobre as duas Aglomerações Urbanas.

A ideia é ampliar em quantidade e qualidade o saber regional, até que se obtenha um quadro mais apurado e próximo da realidade socioeconômica das duas regiões, segundo o secretário.

A consulta poderá ser acessada pela internet nos endereços: http://consultaemplasa-jundiai.sustentare.org e http://consultaemplasa-piracicaba.sustentare.org.