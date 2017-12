Circuito leva música e teatro a 100 cidades do interior

Até o final de novembro, o público de pelo menos cem cidades do interior e do litoral terá acesso gratuito a mais de duzentos shows e espetáculos de teatro, dança e circo propiciados pelo Circuito Cultural Paulista. O programa do governo estadual vai totalizar 836 apresentações ao longo deste ano.

Entre os destaques, um tributo aos “100 anos de Caymmi” no show de Anna Selton, que irá percorrer cinco cidades, a partir de Promissão, no próximo dia 16. O espetáculo teatral “Bicicleta Vermelha”, com o grupo italiano Princípio Ativo, estreia em Barretos, no dia 9, e se apresenta em mais cidades, como as outras atrações. A Cia Complot, do Uruguai, apresenta “Algo de Ricardo”, do dramaturgo Gabriel Calderón, em Espírito Santo do Turvo, dia 23 de novembro.

O espetáculo infantil “Pé de Moleque” estreia no dia 10 próximo em Monte Aprazível. A Cia do Pavilhão D leva a Cubatão, também no dia 10, a apresentação de dança “Íntimo”, mesclando balé clássico e dança contemporânea. A comédia musical “Concerto em Ri Maior”, com o maestro e palhaço Wilson Chevchenco, tem concerto baseado em sua origem russa. A turnê começa em Diadema, dia 11 deste mês.