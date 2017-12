Circuito cultural leva trapézio gigante ao interior

Um trapézio circense com 14 m de altura montado sobre a estrutura de uma carreta com 22 m de comprimento promete ser a principal atração da nova etapa do Circuito Cultural Paulista, programa do governo estadual que até junho leva espetáculos premiados e gratuitos a 89 cidades paulistas. A primeira parada do Caminhão Trapézio, da Cia Brasil Lux, será nesta sexta-feira (18) em Americana.

O espetáculo tem integrantes do Cirque Du Soleil, mas o que chama a atenção é a estrutura, vinda da França e também única. A arte dos trapezistas pode ser vista por um público de 10 mil pessoas. Até o final de junho, estará em Franco da Rocha (24/5), Assis (08/6), Ourinhos (09/6), Guaratinguetá (29/6) e Pindamonhangaba (30/6). Além do circo, o programa terá música, com nomes como Luiza Possi, dança e teatro para público adulto e infantil, com os espetáculos Deus da Carnificina, Bichos do Brasil e Dolores.

Veja a programação completa aqui.