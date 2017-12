Circuito cultural leva 200 atrações ao interior

Palcos do interior recebem mais de 200 apresentações de grupos e artistas premiados ainda neste mês de maio e durante o mês de junho deste ano. O Circuito Cultural Paulista resulta de uma parceria entre as prefeituras e o governo estadual, através da Secretaria da Cultura. Os espetáculos têm entrada gratuita. O objetivo é garantir o acesso da população à diversidade artística. Em sete anos, o projeto soma mais de um milhão de espectadores.

A cantora Ângela Ro Ro apresenta seus sucessos em Batatais (16/5), Brodowski (17/5), Hortolândia (18/5), Garça (23/5), Presidente Venceslau (24/5) e Adamantina (25/5).

A comédia “Chorinho”, com as atrizes Denise Fraga e Cláudia Mello, dirigidas por Fauzi Araup, será montada em Espírito Santo do Pinhal (28/5), Limeira (29/5), Itatiba (30/5), Bragança Paulista (31/5), Jaguariúna (1/6), São Sebastião (5/6), Pindamonhangaba (6/6) e Lorena (7/6).

O monólogo dramático “O Natal de Harry”, do inglês Steve Berkoff, com Marat Descartes, será visto em Taquarituba (16/5), Piraju (17/5), Itapeva (18/5), Guaratinguetá (6/6), Bananal (7/6) e Paraibuna (8/6).

A peça “Conselho de Classe”, da Cia dos Atores, será apresentada em Pirassununga (30/5), Rio Claro (31/5) e Dois Córregos (1/6). O espetáculo infantil “O Gato de Botas, uma Aventura no Brasil” será levado pela Cia La Mariquita a Lençóis Paulista (23/5), Bariri (24/5), Batatais (13/6), Rio Claro (14/6) e Mococa (15/6).

O público de Tupã (16/5), Dracena (17/5), José Bonifácio (18/5), Assis (6/6), Ourinhos (7/6) e Paraguaçu Paulista (8/6) verá “O Buraco do Murro”, do Maracujá Laboratório de Artes.

“Grandes Clássicos”, da Cia Brasileira de Danças Clássicas, passa por Santa Bárbara d’Oeste (18/5), Agudos (23/5), Itararé (24/5), Registro (25/5) e Avaré (6/6).

O coreógrafo Cristian Duarte apresenta “1 mm of all that” em Americana (16/5), Guararema (17/5), São Bento do Sapucaí (18/5), Capivari (23/5), Capela do Alto (24/5), Cabreúva (25/5) e Atibaia (1/6).

O espetáculo de variedades “Huayra”, da Troupe Tangará, vai a Teodoro Sampaio (16/5), Mirandópolis (17/5), Regente Feijó (18/5), Itaí (14/6) e Itapeva (15/6). Os shows da banda cuiabana “Vanguart” serão vistos em Santa Fé do Sul (6/6), Lucélia (7/6), Votuporanga (8/6), Ribeirão Pires (15/6), Carapicuíba (20/6), Franco da Rocha (21/6) e São Simão (28/6).

Mais informações: www.cultura.sp.gov.br

Conselho de Classe Foto Vicente de Mello