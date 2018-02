Cinema movido à energia solar estreia em Votorantim

Um cinema itinerante movido à energia solar faz sua estreia, nesta terça-feira (29), em Votorantim. O CineSolar exibirá às 20 horas, na Praça Lecy de Campos, centro, a comédia Saneamento Básico – O Filme, dirigida por Jorge Furtado e que traz no elenco grandes artistas nacionais, como Wagner Moura, Bruno Garcia, Camila Pitanga, Fernanda Torres, Lázaro Ramos, Paulo José e Tonico Pereira.

A sessão será gratuita e aberta ao público. Antes da exibição haverá uma oficina de sustentabilidade exclusiva para crianças e adolescentes do projeto Aquário Cultura. O CineSolar é uma estação móvel equipada com placas solares que possibilitam a captação e conversão de energia solar para elétrica, garantindo energia renovável para a exibição de filmes e apresentações artísticas.

O veículo que traciona a estação móvel possui toda a estrutura de uma sala de exibições, desde cadeiras para o público até uma cabine de DJ. O projeto, da Brazucah Produções, sensibiliza as pessoas para questões relacionadas à sustentabilidade e à arte.

O cine percorrerá outras quinze cidades paulistas até o mês de junho, com apoio das empresas do Grupo Votorantim, indo também a Vinhedo, Salto de Pirapora, Itapecerica da Serra, Araçariguama, Santa Isabel, Arujá, Barueri, Capão Bonito, Ribeirão Grande, Itapeva, Pardinho, Cajamar, Ibiúna, São José do Rio Preto e Mirassol.

O filme que será exibido em Votorantim mostra a comunidade da Linha Cristal, uma pequena vila de descendentes de colonos italianos na Serra Gaúcha, que se reúne para construir uma fossa para tratar o esgoto da comunidade. Os moradores resolvem fazer um filme de ficção, ambientado nas obras da fossa, com o objetivo de usar a verba da filmagem para as obras.