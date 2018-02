Carroças terão placa e buzina em Itapetininga

Para circular pelas ruas da cidade, as carroças serão obrigadas a ter placas, buzina e faixas refletivas, em Itapetininga. A exigência faz parte de um projeto de lei em análise na Câmara. O projeto prevê que o veículo de tração animal deve ser cadastrado na prefeitura e licenciado anualmente.

O carroceiro só pode circular na faixa da direita das ruas e ficará sujeito a multas, caso desrespeite as leis de trânsito. Reincidindo na infração, ele pode ter o veículo e o animal apreendidos. As carroças terão de ser equipadas, obrigatoriamente, com pneus de borracha e o condutor deve ser maior de 18 anos.

De acordo com o autor do projeto, vereador Fernando Rosa (PSDB), o código de trânsito brasileiro transfere ao município a competência de regulamentar o trânsito de veículos de tração animal. A lei deve ser votada em agosto, mas o vereador disse ter apoio suficiente para aprovar a medida. A cidade tem cerca de duzentas carroças em circulação e já registrou casos de acidentes com esses veículos. Muitos deles são usados para transporte de entulhos e pequenas cargas.