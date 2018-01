Cabra abandonada em rodovia ganha filhotes e será leiloada

Uma cabra abandonada na rodovia D.Pedro I, em Igaratá, e apreendida pela equipe da concessionária Rota das Bandeiras deu à luz a dois filhotes na noite de quarta-feira (2) no pátio em que se acha recolhida. Como o dono do animal não foi localizado, a mãe os dois recém-nascidos serão leiloados.

O pátio de recolhimento fica em Louveira e o proprietário Mauro Belli deu mamadeira para os cabritinhos até que eles pegassem o úbere da mãe. O animal foi recolhido no dia 26 e, de acordo com decreto municipal de Louveira, o prazo para a retirada venceu nesta quinta-feira (3). Em um mês, a cabra e os filhotes serão leiloados e o valor arrecadado será dividido entre o pátio e a prefeitura. O lance inicial é de R$ 110.

Segundo Belli, o valor inicial é o mesmo para todo animal apreendido. “Esse valor é só pela cabra e, quem arrematar, leva os filhotes como brinde”, explicou. A mãe e os cabritinhos receberam vacinas e estão saudáveis. Ele disse não ter dado nomes aos animais para não se apegar aos mesmos. “Quem ficar com eles, escolhe os nomes.”

Como as rodovias que cortam o Estado passam por fazendas e florestas, é comum animais silvestres e domésticos irem parar na estrada. Só no ano passado, 7,7 mil animais foram recolhidos apenas nas rodovias sob concessão, segundo a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp).

Informações sobre o leilão: 19-3878.3451.