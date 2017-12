Bolo de cem metros será cortado no centenário de Presidente Prudente

Um bolo de 100 metros será distribuído à população para marcar o centenário de Presidente Prudente, comemorado nesta quinta-feira (14). São esperadas 20 mil pessoas nos eventos comemorativos, com destaque para o desfile com 5,4 mil participantes na Avenida Washington Luís. O corte e distribuição do bolo será no Centro de Eventos do IBC, na Vila Furquim.

Presidente Prudente chega aos 100 anos com uma vitalidade de causar inveja a muitas cidades mais antigas. Com 225,7 mil habitantes, é considerada a capital do oeste paulista e porta de entrada do Pontal do Paranapanema, região banhada por dois grandes rios – o Paraná e o Paranapanema.

O município foi emancipado de Conceição de Monte Alegre, hoje Paraguaçu Paulista, em 14 de setembro de 1917 pelo coronel Francisco de Paula Goulart. Seu nome é uma referência ao ex-presidente Prudente de Moraes, ituano de nascimento e que faleceu em Piracicaba, em 1912.

A chegada da ferrovia, a Estrada de Ferro Sorocabana (EFS), em 1919, impulsionou o desenvolvimento da cafeicultura. Mais tarde, as lavouras de café foram substituídas pelo algodão.

Hoje, a economia é diversificada, sustentada pela agropecuária, indústria, comércio e serviços. A cidade tornou-se também polo universitário. Presidente Prudente tem o 13.o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do Estado, com índice de 0,806, considerado “muito alto”.

100 ANOS – Laranjal Paulista, também no interior, comemorou o centenário no mês de julho. A cidade, conhecida como “capital dos brinquedos” em razão do grande número de empresas fabricantes, luta para se tornar polo turístico.



Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.