Biblioteca ajuda a recompor centro histórico de São Luiz do Paraitinga

Ao visitante menos atento, o prédio de três pavimentos que ocupa um amplo espaço na região central de São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba, parece tão antigo quanto as outras edificações do centro histórico. Quem entra na Biblioteca Nelson Ferreira Pinto, inaugurada nesta quinta-feira (18) na cidade, logo vê tratar-se de uma obra moderna e atual.

O casarão foi projetado e construído para preencher o grande vazio deixado naquela área pelo desabamento de uma centenária escola estadual, destruída pela inundação que atingiu a cidade em janeiro de 2010. A equipe técnica da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico da Secretaria da Cultura do Estado, que planejou a obra, levou em conta o contexto do centro histórico, tombado pelo patrimônio nacional. Assim, o prédio da biblioteca compõe o cenário que remete à São Luiz do final do século 19.

A Secretaria da Cultura do Estado investiu, em parceria com a prefeitura, R$ 2,15 milhões na construção e instalação da biblioteca, que será mantida pela administração municipal. Com 930 m2 de área construída, o novo espaço cultural tem auditório para 90 pessoas, sala de leitura e um elevador. O acervo já tem 2,4 mil livros e computadores à disposição do público.

Segundo a Secretaria, os três pavimentos foram pensados de acordo com as atividades oferecidas pela biblioteca, como salas de leitura, de oficina e de acervo. O secretário da Cultura, Marcelo Mattos Araújo, representou o governador Geraldo Alckmin no evento.

MATRIZ – Outros símbolos representativos de São Luiz do Paraitinga, destruídos pela enchente que devastou a cidade em 2010, também foram reconstruídos e restaurados com apoio da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. A reinauguração mais recente foi a da Igreja Matriz de São Luís de Tolosa, localizada na praça central da cidade. O prédio foi totalmente reconstruído e teve grande parte de seus elementos restaurados de acordo com suas características originais. A igreja foi reaberta para a população em maio deste ano.

Já em 2013 também foram finalizadas as obras de restauro do prédio da prefeitura e de um conjunto de 17 imóveis residenciais. O investimento feito pelo Governo do Estado de São Paulo total para a reconstrução de patrimônios históricos do município ultrapassa R$ 21,7 milhões.