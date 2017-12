Barcos oferecem passeios pelo Tietê em Barra Bonita

A estiagem de 2014 paralisou o transporte de cargas pela hidrovia, mas não afetou os passeios turísticos de barco pelo rio Tietê na região de Barra Bonita. A volta das chuvas elevou o nível do rio na região e já permite o acesso às principais atrações desse passeio.

A passagem pela eclusa da barragem de Barra Bonita para alcançar o nível do reservatório é feita com toda segurança. “É uma operação que deixa os turistas bastante empolgados”, afirma Valdemir Aparecido Ferreira, comandante do barco Xumbury. Três empresas de navegação têm barcos confortáveis para passeios turísticos, muitos com capacidade para receber excursões.

Além da passagem pela eclusa, encantam os passageiros as paisagens que se descortinam ao longo do lago formado pela barragem, estendendo-se até a cidade de Anhembi. Durante os passeios, os turistas podem provar a gastronomia regional e pratos à base de peixes do rio. No trecho rio-acima, há prainhas e vilas de pescadores.

Durante o Carnaval, os bailes viram palco para bailes e folia. De acordo com a prefeitura, o rio Tietê está totalmente navegável ao longo de pelo menos 100 quilômetros. Após as últimas chuvas, a qualidade das águas também melhorou e a fauna aquática reapareceu.