Bandeira brasileira em lavoura pode ser a maior do mundo

A bandeira do Brasil que o produtor Jacobus Derks formou usando lavouras agrícolas em sua fazenda, em Paranapanema, pode ser a maior bandeira nacional do mundo, com 530 mil metros quadrados – 860 m de comprimento por 540 de largura.

Pesquisa feita por ele na internet mostrou que a bandeira da Romênia foi incluída no Guiness Book, o livro dos recordes, em maio deste ano, como a maior, com as medidas de 349 por 227 metros.

A bandeira do agricultor atingiu sua melhor definição esta semana, com as lavouras em fase de maturidade. Do alto, é possível até a leitura do lema Ordem e Progresso. As culturas usadas foram cevada, canola, triticale e tremoço.

De acordo com Derks, é uma homenagem ao Brasil pelos grandes eventos de que o país é sede, como a recém encerrada Jornada Mundial da Juventude, Copa do Mundo e as Olimpíadas. Ele homenageia também o agricultor brasileiro que a cada ano amplia o volume de produtos agrícolas no País.