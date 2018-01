Apreendidos 126 filhotes de aves ameaçadas em Pirapozinho

Policiais rodoviários apreenderam 126 filhotes de aves ameaçadas de extinção numa possível rota de tráfico de animais silvestres, em Pirapozinho, nesta terça-feira (17). A maioria das aves – 123 – era composta de papagaios, mas também foram apreendidos três filhotes de tucano.

Os pássaros estavam acondicionados em caixas de papelão e engradados de madeira, no interior de um automóvel. O veículo foi parado na Rodovia Olímpio Ferreira da Silva (SP-272). O condutor alegou que transportava as aves desde Ivinhema, em Mato Grosso do Sul, com destino a São Paulo. Ele foi multado em R$ 126 mil por transportar espécies da fauna silvestre sem autorização e em R$ 759 mil por maus tratos a animais, em razão das precárias condições em que eram mantidas as aves.

Um filhote de papagaio foi encontrado morto. De acordo com a Polícia Ambiental, após receberem cuidados para sua recuperação, as aves devem ser soltas no Parque Estadual do Morro do Diabo, reserva natural da região. As duas espécies são valorizadas no mercado negro do tráfico, por isso correm risco de extinção na natureza.