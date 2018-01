Após 20 anos, acaba cobrança de pedágio na ponte de Ilha Comprida

Depois de 20 anos, turistas que procuram as praias de Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo, não pagarão mais pedágio para transpor a única ponte que liga a ilha ao continente. Desde o dia 21 de outubro, a praça de cobrança está com a passagem livre. O pedágio foi instalado após a inauguração da obra sobre o Mar Pequeno, entre Iguape e a ilha. Desde então, os veículos pagavam a tarifa de, no mínimo, de R$ 4.

Apesar dos benefícios da medida para o turismo, parte da população reclamou que a cidade vai ficar mais exposta à ação de criminosos. “O pedágio funcionava como um filtro para visitantes indesejáveis”, disse o comerciante Edson Kaemori. Ele lembra que os moradores de Ilha Comprida e da vizinha Iguape são isentos da tarifa, mas seus parentes de Sorocaba pagam para passar a ponte quando o visitam. “Nunca houve reclamação porque dava mais segurança. Em caso de assalto, o bandido não tem outro caminho, senão a ponte.”

O pedágio era administrado por uma empresa bi-municipal, com representantes das duas cidades. A arrecadação era usada para pagar o investimento feito pela prefeitura de Iguape na obra, que também recebeu recursos do governo estadual. Uma parte da receita custeava a manutenção da ponte.

De acordo com o prefeito de Ilha Comprida, Décio Ventura (PSDB), como a tarifa ficou congelada desde o início da cobrança, a receita já não cobria o custo operacional do pedágio. As Câmaras das duas cidades aprovaram a extinção. Ventura lembra que também houve polêmica no início da cobrança, já que muitos se opuseram ao pedágio. Segundo o prefeito, a desativação não compromete a segurança. “Temos um sistema de monitoramento com 18 câmeras, inclusive na ponte, ligados a uma central. Nosso pessoal sabe aonde vai cada carro que entra na cidade.”