À mostra 100 anos de história da energia em Sorocaba

As conquistas do setor elétrico, como as descobertas que levaram ao funcionamento do rádio, do telefone e, agora, das redes virtuais mundiais, estão à mostra na exposição ‘100 Anos de História e Energia’, em Sorocaba. Com temática contextualizada, a mostra ajuda a entender também a evolução econômica e social da cidade e do Estado de São Paulo a partir das diversas aplicações da energia em atividades industriais, comerciais e domésticas.

Desenvolvida pela CPFL Piratininga, em parceria com o Ministério da Cultura e a Secretaria de Cultura do Estado, a exposição é dividida em quatro módulos, com documentos, fotografias, depoimentos e vídeos. Aborda desde os pioneiros da energia, a partir de 1912, ao momento atual de busca pelas fontes alternativas de energia limpa, passando pelos períodos de hegemonia internacional, intervenção estatal e retorno dos investimentos privados. Com entrada gratuita, a mostra fica aberta até 18 de agosto, de terça a sexta das 10 às 18 h, sábados, domingos e feriados das 10 às 16, no Espaço São Bento (Largo de São Bento, centro).