Pelo Interior

Festa do Divino completa 191 anos de tradição em Piracicaba

Com a ‘derrubada dos barcos’, o lançamento das embarcações nas águas do rio que dá nome à cidade, no Largo dos Pescadores, os moradores de Piracicaba iniciaram neste domingo (2) as celebrações da Festa do Divino, uma tradição que se repete há 191 anos. Durante os oito dias do evento, um dos mais tradicionais do