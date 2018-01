Entrevista a Edison Veiga

Nesta terça-feira rolou um live com Edison Veiga, jornalista e blogueiro do Estadão, também autor da página “Paulistices” no Facebook.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja a entrevista na íntegra:

PAULISTICES: Um bate-papo com o arquiteto e urbanista Henrique de Carvalho, novo blogueiro do Estadão, sobre a vida nas cidades. Publicado por Metrópole Estadão em Terça-feira, 29 de agosto de 2017

Mais de Edison Veiga:

http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/edison-veiga/

https://www.facebook.com/paulistices/