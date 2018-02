Publicado pela 1ª vez em 13/02/2009

Não há motivos para superstição na Sexta-Feira 13, mas é bom ficar atento para evitar alguns transtornos:

Não passe sob uma escada – não dá azar, mas algo pode pingar lá de cima se o pintor for azarado.

Não passe perto de um gato preto – também não acontece nada de ruim, a não ser para o pobre bichano, se ele for atropelado.

Não olhe para um espelho quebrado – nada de sete anos de azar, é só para não estragar o penteado.

Não bata três vezes na madeira – isso não afasta azar e ainda pode deixar o dedo dolorido.

Ter um carro com placa de final 13 também não dá azar – a não ser na terça-feira, na hora do rodízio.

Jamais compre 13 laranjas – nada de superstição, leve apenas 12 para ficar mais barato.

Não evite passar em frente à Câmara dos Deputados – pode ir tranqüilo porque são 513 parlamentares, mas nunca se encontra esse número lá.

Não tenha medo de economizar 13 reais por dia – em um mês, você terá a sorte de possuir 390 reais.

Tenha sempre um pouco de sal grosso por perto – não é para espantar mal olhado, é só para o churrasco.

Nunca abra um guarda-chuva dentro de casa – isso não dá azar, mas alguém pode tropeçar.

Bolsa largada no chão também não afasta o dinheiro – é só uma desculpa de quem sempre está desprevenido.

Vela acesa também não significa azar – só tome cuidado para não se queimar.

Em resumo, nada de se assustar com a sexta-feira 13. É pura bobagem. Siga esses 12 conselhos e viva bem. Ah, tenho mais uma dica… mas é bom parar por aqui.

