Vou mal, obrigado

Publicado pela 1ª vez em 10/12/2009

Uma das profissões mais antigas do mundo passa por imensas dificuldades e está ameaçada por gente desqualificada para tão nobre função.

Os usurpadores desrespeitam quem realmente entende do assunto e tomam o lugar dos especialistas da área com a maior cara-de-pau e sem nenhuma cerimônia.

Os farsantes fazem piruetas verbais, dão saltos orçamentários, fingem promover debates de assuntos importantes e abraçam verbas até com as pernas.

Alguns, descaradamente, tentam fazer graça usando cuecas e meias que escondem grandes somas de dinheiro. Outros jogam panetone para o alto e distribuem narizes redondos e vermelhos para a platéia.

Os verdadeiros seguidores dessa tão respeitada e antiga arte já não suportam mais tamanha concorrência desleal e resolveram dar um grito de alerta exatamente hoje, que é o Dia do Palhaço.

Para marcar a data, a categoria realiza um seminário justamente na Câmara dos Deputados um lugar onde tem gente que já se cumprimenta dizendo: “Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai? Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, bem, bem, bem…”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.