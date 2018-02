Publicado pela 1ª vez em 24/09/2009

Hoje é dia de festa. Acabamos de conquistar o direito de ter mais oito mil políticos loucos para nos representar dignamente, sem segundas, terceiras, quartas ou quintas intenções.

Não há muito a dizer. Basta se juntar ao hino entoado civicamente pelos homens com espírito público que comemoraram a vitória no Congresso.

Foi um brado retumbante que fez o dinheiro público brilhar em raios fúlgidos graças ao penhor da capacidade de fazer pressão para conquistar uma vaguinha com braço forte.

Um sonho intenso que de poder e gastança resplandece, tendo no bolso do cidadão uma mãe gentil da verba adorada, entre outros mil benefícios.

Já podemos deitar eternamente à espera de projetos esplêndidos porque nossas risonhas, lindas câmaras têm mais vereadores. E veremos que os filhos dos nossos votos não fogem à mordomia batuta, nem temem quem ameaça cortar tamanha sorte.

Vamos nos abraçar e comemorar nas ruas, cheios de ordem e progresso. Ó Pátria amada, idolatrada, pague, pague!

