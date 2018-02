Varredura implacável

Publicado pela 1ª vez em 06/05/2009

O Senado levantou o tapete e encontrou mais uma sujeirinha escondida. Senadores sérios ficaram constrangidos e quase viraram pó diante da descoberta.

Na coleta seletiva de denúncias, o mais novo saco é a suspeita de superfaturamento justamente nos serviços de limpeza da Casa, feitos por cinco empresas.

As primeiras espanadas constataram que o trabalho poderia ser executado por metade das vassouras contratadas. Apesar de aterrador, o assunto será remexido com cuidado para evitar contaminações nas reputações.

Para a rigorosa investigação, já foi chamada a Polícia Legislativa, responsável pela apuração de crimes que acontecem dentro do Congresso. Teriam os policiais poder de gari para, armados de pás e vassouras, convocar parlamentares para depor?

Melhor seria deixar o trabalho para o Wolverine. Esse, sim, agarraria o bicho do lixo à unha. Ele não é tão difícil de encontrar. Qualquer coisa é só deixar recado com o Ronaldo Fenômeno. Ele chama o doido varrido para o serviço.

