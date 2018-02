Vai rolar a festa

Publicado pela 1ª vez em 03/03/2009

Os onze dias de Carnaval terminam oficialmente hoje no Congresso. Pelo menos é o que se espera. Afinal, assuntos importantíssimos aguardam pelas deliberações dos parlamentares. Mas, logo de cara, o que vai se ver e ouvir é um trio de temas elétricos. Na Câmara, finalmente, o deputado do castelo vai ser notificado e poderá se defender. Ele espera que as acusações se desfaçam como um castelo de cartas. No Senado, os políticos vão disputar o poder das comissões pra saber quem manda mais na Casa. Quem tiver telhado de vidro que se cuide. E fechando o trio elétrico, também no Senado, o diretor-geral e dono da chave do cofre Agaciel Maia deixa o cargo e explica que a mansão avaliada em 5 milhões de reais foi, sim, declarada ao Leão, apesar de estar em nome do irmão. Ah, bom! Estamos na Quaresma, mas o pessoal ainda não tirou o abadá. Ao que parece, já tem parlamentar na contagem regressiva para um trio elétrico de feriados: Páscoa, Tiradentes e 1º de Maio. O que é o 1º de Maio mesmo?

