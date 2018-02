Uma vida no proscênio

Publicado pela 1ª vez em 26/10/2009

Hoje é dia de falar de alguém que sempre se reinventa, que tem idade acima do que aparenta e que com belas palavras nos alenta.

Hoje é dia de falar de alguém que à nossa vida sempre acrescenta, que com firmeza os comentários apresenta e que tem um bom humor que arrebenta.

Hoje é dia de falar de alguém que sempre mantém a inspiração atenta, a vontade de trabalhar que jamais afugenta e uma sabedoria que a todos alimenta.

Hoje é dia de falar de alguém que sempre tem um gesto que a todos acalenta, um sorriso largo e que só aumenta e piadas carregadas de pimenta.

Hoje é dia de falar de alguém que uma voz forte sustenta, que analisa as mazelas políticas de forma opulenta e que sobre Fórmula 1 nos orienta.

Hoje é dia de falar de alguém que sempre presenteia os amigos com biscoitos distribuídos de maneira benta, que todos os dias traz uma sacola com banana suculenta e até oferece remedinhos para a dor que atormenta.

Mas qualquer coisa que se diga é menos do que ele merece pela história que ostenta. E para qualquer lado que se olhe a rima pede a lembrança de uma data que hoje se salienta. Parabéns, Salomão Ésper Oitenta! Ah, e quanto ao Corinthians, não esquenta!

