Uma questão de segundos

Publicado pela 1ª vez em 11/05/2009

Segundo Rubinho Barrichello, haverá muita polêmica nesta semana por ele ter ficado atrás do companheiro Jenson Button, vencedor do Grande Prêmio da Espanha.

Num primeiro momento, segundo Rubinho Barrichello, a equipe não teria sido uma mãe para ele, ao fazê-lo parar três vezes contra apenas duas do companheiro.

Mas depois de uma boa conversa, ainda segundo Rubinho Barrichello, tudo ficou bem e foram dadas as devidas explicações. Foi apenas um erro, segundo Rubinho Barrichello.

Segundo alguns comentários que já correm por aí, a equipe já estaria trabalhando a favor do filho predileto.

No entanto, segundo Rubinho Barrichello, a escuderia merece crédito e por isso, sempre segundo ele, a briga pelo título será igual, sem preferências.

Para a próxima corrida, em Mônaco, também segundo Rubinho Barrichello, tudo vai mudar e ele terá chances de ganhar.

Então, nada de piadinhas. Vamos acreditar. Ou será que é melhor pedir um segundo para pensar?

