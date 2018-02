Uma amizade despedaçada

Publicado pela 1ª vez em 03/02/2011

Hoje vim aqui para assumir uma culpa que está me consumindo. Poderia fingir que não aconteceu nada, me fazer de desentendido e seguir adiante na vida, mas não fico bem comigo mesmo quando tenho essa terrível sensação de consciência pesada.

Seria mais fácil ignorar o ocorrido e não me importar com justificativas para um ato tão deplorável. Afinal, essas coisas acontecem com qualquer um e ninguém está livre de um pecadinho aqui e outro ali. Quem nunca errou que atire a primeira pedra!

Vejo tanta gente fria por aí, incapaz de admitir deslizes e que nem por isso deixa de dormir um sono tranqüilo. Eu não consigo ser assim e preciso dividir tamanho tormento com alguém para aliviar essa carga que já não suporto mais.

Dei um mau passo e estou numa imensa angústia existencial. A vítima foi um amigo que não merecia ser tratado com desrespeito. Pior ainda: pisei nele sem dó e não percebi a maldade que estava fazendo.

É uma amizade recente, de apenas sete meses. Mas parecia antiga, coisa de unha e carne mesmo. Era o meu mais novo amigo de infância e não tive um pingo de receio de destruir tudo com esse meu jeito bruto de ser.

Conheci esse grande companheiro num shopping e logo percebemos uma tremenda identificação. Passamos a fazer caminhadas diárias juntos, sempre com muito prazer e cumplicidade. Eu sabia que podia confiar nele e o coitado achou que eu era digno do mesmo sentimento. Não era. Fui egoísta, eu confesso.

Percorremos muitos quilômetros e ele estava sempre ali, calado, ouvindo até meus pensamentos. Logo, também se acostumou aos meus gostos musicais. Não dizia nada, mas a simples presença dele era suficiente para me incentivar cada vez mais a praticar exercícios. Era amarrado em mim.

Eu, insensível, não valorizei nada disso. No começo, até achei que ele estava me incomodando e pegando muito no meu pé. Depois, vi que era um companheiro inseparável, mas mesmo assim o tratei como se fosse um objeto qualquer. Foi uma pisada muito violenta da minha parte.

Hoje estou arrependido, ao vê-lo todo arrebentado. Peço desculpas ao meu caro amigo. Caro mesmo, porque não foi barato! Lamento ter pensado apenas na minha caminhada solo e nem um pouquinho na preservação da sola.

Reconheço meu erro, mas suplico que não pense que sou tão mau assim, querido tênis do pé esquerdo. Olhe para o colega tamanho 40 aí da direita e veja que ele ainda aguenta o tranco. Talvez apenas mais alguns metros, mas aguenta.

Fiquei inconformado ao saber que não havia mais conserto, mas a caminhada precisa seguir em frente. Vou procurar uma nova companhia e desta vez prometo ser mais cuidadoso com meu novo amigo do peito do pé. Aprendi uma lição e nunca mais serei um chulé sem coração. Deixei de ser aquela pessoa pesada e não quero dar mais “pezada” na vida. Pode acreditar. Agora sou um cara com os pés no chão!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.