Um grande FP

Publicado pela 1ª vez em 18/11/2009

Aposentados deste país comemoram o fim do FP (Fator Previdenciário), aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ainda é cedo porque o pedágio que abocanha uma parte da aposentadoria precisa ser avaliado em outras instâncias e pode se perder pela sigla.

Mas existe um fio de esperança aos batalhadores que já foram e ainda são FP (Força Produtiva). Eles pressionam para que os políticos tenham mais FP (Flexibilidade Parlamentar). É mais do que justo que quem trabalhou a vida toda tenha direito a um FP (Fundo Pecuniário).

Eles merecem reconhecimento e deveriam receber mais FP (Facilidade Permanente) e, depois de tanto trabalho, ter condições de possuir FP (Fartura Premiada).

Agora é só aguardar com FP (Firme Persistência), mas com cuidado para não gastar tamanha dinheirama com FP (Futilidades Passageiras). Os aposentados podem acreditar num belo FP (Futuro Próspero) graças a parlamentares bem-intencionados e cheios de FP (Fibra Poderosa). Em nome de quem já tem e ainda vai ter cabelos brancos, nossa eterna gratidão a esses grandes FP (Filhos da Pátria). E quem for contra será condenado a ser um eterno FP (Fora do Plenário)!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.